Marco Cappato candidato al Senato nel collegio di Berlusconi, sfiderà Adriano Galliani • Terzo Binario News

Il leader di tante battaglie civili sostenuto da Azione e da + Europa

La morte di Silvio Berlusconi ha lasciato vuoto pesante da colmare in molti ambiti: da quello imprenditoriale a quello televisivo, a quello della comunicazione a quello politico, con una Forza Italia orfana del proprio padre fondatore. E con la sua scomparsa, si libera dunque anche il suo seggio al Senato, che come vuole la prassi, sarà ora rimesso in gioco in delle elezioni suppletive limitate alla sola circoscrizione di elezione del parlamentare venuto meno, in questo caso quella di Monza.

E saranno delle elezioni bollenti, perché a scendere in campo ci saranno due volti estremamente noti. Se il centrodestra candida un collaboratore storico di Silvio Berlusconi, che gioca fortemente in casa, ovvero Adriano Galliani, la parte opposta sarà rappresentata (anche se attualmente con fortissimi mal di pancia soprattutto dal PD) da un leader dei diritti civili e delle battaglie extraparlamentari: Marco Cappato.

Un nome pesante, sostenuto da Azione di Calenda, che però lascia più di qualche perplessità nel partito di Elly Schlein. Sul tema della sua candidatura, Cappato ha dichiarato: “Ho deciso di candidarmi alle elezioni per il seggio lasciato da Berlusconi al Senato. Voglio portare in Parlamento temi e battaglie che mi stanno a cuore e che di questi tempi sono a rischio, o trascurati”.

A sostegno di Cappato, anche +Europa di Bonino e Della Vedova.

Un nome forte come scritto prima, che sicuramente saprà richiamare il consenso di tantissimi cittadini.