Malore mentre guida, morto un uomo a Civitavecchia • Terzo Binario News

Stamani in via Risorgimento, nei pressi del mercato: si tratta di un santamarinellese; inutili i soccorsi del 118 e della Municipale civitavecchiese

Colto da malore mentre guida, si accascia sul volante e muore.

È successo stamani intorno alle 10.30 in via Risorgimento, nei pressi del mercato di Civitavecchia.

A perdere a vita, un uomo di Santa Marinella.

Probabilmente si è reso conto di stare male, per questo ha tentato di adagiare la vettura su un lato della strada andando a contatto con un’altra parcheggiata.

Intervenuti i soccorsi del 118, non c’è stato nualla da fare: si è solo potuto conbstatare il decesso.

Sul posto la Municipale di Civitavecchia peri rilievi.

Per gli agenti locali è stata una giornata impegnativa a causa di un incidente con feriti alle 8.15 presso largo Acquaroni, un altro dieci minuti dopo 8.20 sulla via Aurelia Sud con uno scontro fra auto e due ruote, in via Vidau, e infine alle 13.05 un incidente con feriti che ha coinvolto un ciclista fra via Crispi e via Giordano Bruno.