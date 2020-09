Maestre positive al Covid alla materna di via Zandonai: cinque sezioni chiuse fino al 9 ottobre - Terzo Binario News

“Le sezioni A-B-C-D-G della Scuola dell’Infanzia comunale Zandonai, a causa di accertata positività da COVID – 19 di alcune insegnanti, resteranno chiuse fino al 9 ottobre, fatte salve ulteriori decisioni dell’ASL territorialmente competente”. Questo quanto riferito in una nota del Municipio XV per la situazione relativa in zona Vigna Clara.

“Le famiglie degli alunni iscritti nelle predette sezioni sono state già avvisate telefonicamente. Le sezioni E-F-H della Scuola dell’Infanzia comunale Zandonai, viceversa, riapriranno il 28 settembre. Tutti i locali della Scuola dell’Infanzia Zandonai sono stati sanificati, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’ASL”.