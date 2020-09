Incendio in via Camillo Iacobini, a Roma. Un veicolo – per cause in corso di accertamento – è stato avvolto dalle fiamme. L’episodio è avvenuto alle 9,30 di lunedì 28 settembre.

Sul posto i Vigili del fuoco del Nomentano (squadra 6 A) che hanno domato il rogo.

Frame video Reporter Montesacro