M5s Trevignano: webinar ecologico con Bracciano Smart Lake - Terzo Binario News

“Non può esistere una transizione ecologica senza una transizione energetica” – le parole del Vice Presidente regionale, Devid Porrello riassumono bene lo spirito del webinar che ha visto protagonista l’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Questo incontro, organizzato in sinergia con Bracciano Smart Lake, fa seguito alle dirette delle settimane scorse in cui sono intervenute l’Assessora regionale alla Transizione Ecologica Roberta Lombardi e la Sottosegretaria di Stato al Ministero per la Transizione Ecologica, Ilaria Fontana. Ospiti dell’incontro il Dr Gian Piero Celata e del Dr Angelo Moreno, entrambi ex ENEA Casaccia ed impegnati nella diffusione delle energie alternative e dell’uso dell’idrogeno verde.

Nell’incontro è stato posto l’accento sull’importanza del coinvolgimento dei cittadini nella transizione verso le energie rinnovabili, con particolare accento sulle tecnologie solari.

Durante l’incontro il Dr. Celata ha illustrato il progetto “Hydrogen Valley”, un incubatore ENEA per lanciare l’uso dell’idrogeno a partire dal territorio dei comuni lacuali. Il Dr. Moreno, uno dei pionieri dell’uso dell’idrogeno come vettore energetico, ha sviluppato negli anni diversi modelli di biciclette a pedalata assistita e un motore fuoribordo per piccoli natanti alimentati ad idrogeno, ha illustrato un progetto Life che riguarda l’utilizzo di idrogeno per la mobilità, presentato nel passato e bocciato, probabilmente perché troppo innovativo per l’epoca, che potrebbe essere ripresentato sul nuovo Programma Life che verrà fra breve lanciato dalla UE.

“Il dott. Moreno e con lui il dott. Celata sono due perfetti esempi di quello che noi chiamiamo capitale professionale e umano del territorio lacuale, a cui bisogna aggiungere alcune altre professionalità che già collaborano con il Gruppo M5S Trevignano Romano alla fine di definire un progetto che integri diverse iniziative già in essere per creare la giusta sinergia ai fini della crescita economica del territorio e la creazione di posti di lavoro” – spiega Petroselli del M5s trevignanese – “abbiamo l’onore e l’onere, riprendendo le parole del consigliere regionale Porrello, di governare un assessorato regionale importante: transizione energetica e digitale”.

Un ringraziamento doveroso va al fondatore di Bracciano Smart Lake – Emanuele Perugini – per il servizio che come Comitato, sta rendendo al territorio con la raccolta e la diffusione dei dati ambientali sul lago ma anche sulla diffusione dei dati della pandemia. Un’attività che il gruppo locale riconosce come centrale per iniziare un cammino pieno di opportunità.