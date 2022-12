M5s Ladispoli: "In città limite di 30 km orari" • Terzo Binario News

I grillini propongono all’attuale amministrazione di attuare la Zona 30

“Le cronache di Ladispoli ci raccontano con impressionate frequenza di investimenti di pedoni ed incidenti stradali nelle strade urbane.

Non crediamo di essere i soli a sognare una città dove sia considerata prioritaria la sicurezza stradale, la riduzione dei rumori e degli inquinanti atmosferici dovuti al traffico, incremento e sicurezza della viabilità ciclabile.

La moderazione del traffico in ambito urbano è realizzabile con interventi di rapida attuazione e dai costi molto contenuti e produce benefici non solo in termini di qualità della vita sopra elencati ma anche dal vista economico.

Il M5S propone all’attuale amministrazione di attuare a Ladispoli la Zona 30, abbassando il limite di velocità urbano a 30 km orari, come già viene fatto in molte città italiane ed europee attente al benessere ed alla sicurezza dei residenti”.

MoVimento 5 Stelle Ladispoli