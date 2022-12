M5s Ladispoli: "Aiutare le famiglie non è nel dna di questa amministrazione" • Terzo Binario News

“Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 derivanti da esigenze funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell’Ente, comune di Ladispoli, vengono proposte e approvate modifiche al bilancio.

Nonostante che il bilancio presentato riporti la voce-Fondi crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 di, ben, 11.234.946,92 euro i nostri amministratori hanno trascurato tale voce. Pensare alle cause che hanno determinato omessi versamenti da parte dei cittadini di tale ammontare e provvedere in merito non compete forse a questa classe dirigente?

Il pensare e provvedere come stanno facendo altri comuni ad aiutare le famiglie cadute in stato di indigenza non è nel dna di questa nostra classe politica.

La nostra città ha un sindaco costruttore. Costruttore di edifici e al momento il suo interesse è rivolto ad altro.

Pertanto noi M5S , cittadini di Ladispoli ,chiediamo e pretendiamo da i consiglieri comunali tutti un, puntuale, loro intervento in merito onde provvedere a iniziative a sostegno delle famiglie cadute in difficoltà. Lo impone il, recente, mandato di fiducia ricevuto dai cittadini.

La cronaca racconta di recenti rapine a mano armata, coltello, avvenute nel centro della città non sappiamo se innescate dalla disperazione ,dalla povertà o da altro in quanto l’estrema povertà può indurre anche alla violenza”.

Movimento 5 stelle Ladispoli