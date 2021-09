M5s Civitavecchia: "Implosa la maggioranza Tedesco" - Terzo Binario News

“Nella giornata di ieri si è conclamata davanti all’opinione pubblica l’implosione dell’attuale maggioranza alla guida di Civitavecchia, già evidente a noi addetti ai lavori.

La Lega, il partito del Sindaco, ha infatti disertato sia la conferenza dei capigruppo che il consiglio comunale, facendo mancare il numero legale e facendo saltare l’approvazione di importanti provvedimenti quali una significativa variazione di bilancio per ricevere finanziamenti erogati dalla Regione Lazio e destinati al servizio sociale.

Il partito del Sindaco che abbandona il Sindaco. Motivazioni ufficiali? Come al solito nessuna perchè la Giunta dell’opacità non si confronta in consiglio, non si confronta con i cittadini, non si confronta in dibattiti televisivi e non risponde mai a nulla su nessun tema. Così come d’altronde non fu fornita nessuna motivazione pubblica quando il Sindaco espulse dalla maggioranza gli assessori Grasso e Galizia e la consigliera Attig.

Una città ferma, immobile, ostaggio di politicanti la cui fame di poltrone non è mai appagata. Civitavecchia non merita questo e ogni giorno che passa è un giorno in più di agonia per la nostra città. Il Sindaco Tedesco prenda atto dell’evidente implosione di questa maggioranza e si dimetta, senza se e senza ma”.

Gruppo consiliare M5S