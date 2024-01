M5S Cerveteri appoggia la mozione sulla pace in Medio Oriente • Terzo Binario News

“Il Gruppo Territoriale M5S Cerveteri ritiene importanti le iniziative della società civile locale, atte a favorire la pace israelo-palestinese.

Condividiamo ed appoggiamo quindi la mozione di Pace inviata alla sindaca Gubetti su iniziativa del FUC, come qualsiasi altra iniziativa che parta da comuni cittadini, comitati e associazioni.

Riteniamo che la stessa possa essere propedeutica all’avvio di trattative immediate per la cessazione del conflitto e per un equo accordo tra le parti.

Confidiamo nel fatto che il Comune di Cerveteri sia sensibile sul tema, considerando che alcuni Comuni italiani si sono già mossi approvando mozioni analoghe.

L’auspicio è anche che, di tale iniziativa, si faccia portatore l’ANCI nel convocare una conferenza Stato-Regioni.

Crediamo fermamente che la Politica debba farsi carico di questa richiesta di Pace perchè non si può più stare inerti davanti alla strage di civili, riguardante soprattutto bambini e anziani.

Il M5S si è sempre impegnato perché si avviino negoziati per giungere ad accordi che permettano la sospensione dei bombardamenti, come gia’ sostenuto durante la guerra Russia Ucraina .

Lavoriamo per la Pace .

Ognuno di noi può impegnarsi nel suo quotidiano perché cessino i piccoli e grandi conflitti.

Gruppo Territoriale M5S Cerveteri

Il Rappresentante Attilio Di Maio