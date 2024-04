Lulù, Aperol Spritz e Zoe, tre storie diverse un identico bisogno di amore • Terzo Binario News

LULU’ è un nome fiabesco e come nelle fiabe più antiche la vita della

nostra cucciola è iniziata nelle mani peggiori.

Due anni vissuti tra privazioni, solitudine e cattiverie di ogni tipo

eppure…..quando abbiamo incontrato LULU’ abbiamo conosciuto una

cagnolina meravigliosa, allegra, empatica e curiosa. Incredibile come

queste anime ferite riescano a fidarsi ancora dell’uomo.

LULU’ ora è al sicuro ma rischia di sfiorire senza le giuste attenzioni.

Per questa meravigliosa Pitbull di 2 anni in perfetta salute e tanta

voglia di vivere cerchiamo un’adozione bellissima.

LULU’ è ancora una cucciola da educare con pazienza e dedizione, è molto

intelligente per cui apprenderà presto.

È preferibile adozione come cane unico perché con i cani adulti va a

simpatie.

Da valutare la presenza di gatti.

Chi vuole donare AMORE alla nostra LULU’ e riscrivere al meglio la trama

di questa fiaba può chiamare Anna 348 3202866.

E poi c’è lui, APEROL/SPRITZ , delizioso volpino nato 1.1.2022.

APEROL é di taglia piccola, vivace, simpatico, originale.

E che dire di ZOE tenera dolcissima scricciola è nata 30.3.2018.

E’ di taglia molto piccola, tripode, buona ed affettuosa.

Eccola qui..



APEROL/SPRITZ E ZOE SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Oppure andate a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00