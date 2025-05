Luchetti: “Iniziano i lavori di rifacimento del manto stradale di oltre un chilometro di Via Doganale” • Terzo Binario News

“Nei primissimi giorni di giugno si aprirà un cantiere stradale molto importante per il territorio ed in particolar modo per i cittadini di Borgo San Martino, Valcanneto e le Frazioni limitrofe: quello per il rifacimento di oltre un chilometro di Via Doganale. Lavori che saranno a costo zero per le casse del Comune, in quanto realizzati nel pieno rispetto del Regolamento sugli Scavi attualmente vigente. Una tutela importante per l’Amministrazione comunale, perché impone alle società di servizi che hanno eseguito scavi sull’asfalto per il potenziamento delle proprie reti di riasfaltare non solamente il tratto oggetto del lavoro, ma gran parte della carreggiata. Come sempre l’ufficio lavori pubblici del nostro comune è attentissimo affinché il nostro regolamento venga rispettato. Questi interventi sono per noi molto importanti dato il rapporto tra l’elevato numero di chilometri della nostra rete stradale e le poche risorse che abbiamo a disposizione”. A dichiararlo è Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri, che prosegue:

“Sono molteplici le strade che grazie alla corretta applicazione del Regolamento sugli Scavi siamo riusciti a rifare completamente in questo periodo. Infatti si è da poco concluso un sostanziale intervento anche su numerose traverse di via Passo di Palo”.

“Ci tengo – conclude Luchetti – a ringraziare tutto il personale dell’ufficio opere pubbliche del nostro Comune ed in particolar modo il geometra Federico Feriozzi che segue sempre con la massima attenzione queste procedure”.