Domenica da Mondadori a Cerveteri protagonista la poesia di Simone Oliva • Terzo Binario News

Appuntamento per le ore 18:00 in libreria per la raccolta di poesia “Per ogni rosa, un gambo di spine”

Appuntamento speciale quello di domenica 25 maggio alle ore 18:00 da Mondadori Bookstore a Cerveteri. Protagonista dell’oramai tradizionale spazio letterario organizzato dalla libreria di Andrea e Tarita, sarà Simone Oliva, classe 1980, che presenterà “Per ogni rosa, un gambo di spine”, sua prima raccolta di poesie.

La presentazione si inserisce inoltre nell’ambito delle iniziative che per l’intera giornata sono state organizzate nello spiazzale adiacente la libreria insieme agli altri commercianti della Piazza. Sarà infatti anche l’esordio de “La domenica in Piazza”, con stand di artigianato e intrattenimento musicale dal vivo.

Leggere la raccolta di Simone Oliva significa confrontarsi con le proprie emozioni più profonde, esplorare i propri limiti e mettere in discussione le convinzioni più radicate. Nel proporre questa raccolta, Simone non vuole offrire risposte semplici quanto porre domande essenziali e favorire l’accesso a un frammento di verità in cui riconoscersi, lasciando poi al lettore il compito di trovare la propria.

In un’epoca in cui il superfluo sovrasta l’essenziale, questa raccolta rappresenta un ritorno all’autentico sentire, un invito a vivere con passione, con coraggio e con la consapevolezza che, se anche per ogni rosa, ci sia sempre un gambo di spine, valga comunque la pena vivere pienamente le azioni necessarie per coglierla.

“Un nuovo appuntamento letterario, un appuntamento con un genere che ancora non avevamo avuto occasione di poter ospitare in libreria, ovvero quello della poesia – dichiarano Andrea e Tarita – Simone aprirà il proprio cuore al pubblico, ci racconterà le sue emozioni, sogni, sensazioni e desideri che ha avuto la capacità e l’estro di mettere sotto forma di poesia. Sarà occasione per leggere alcune delle sue poesie ma anche per scambiare qualche chiacchiera insieme sulle quotidianità e le emotività di ognuno di noi. Come ogni nostro evento, la partecipazione è gratuita. Vi aspettiamo sempre numerosi!”.

“Sempre domenica inoltre – aggiungono Andrea e Tarita – davanti la nostra attività, si svolgerà la prima giornata de ‘La Domenica in Piazza’, un’iniziativa che abbiamo organizzato in maniera congiunta con tutti i nostri vicini commercianti, l’Associazione We For You e il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Cerveteri. Per l’intera giornata, stand di artigianato e molto altro. Domenica 25 maggio, scegliete Cerveteri, scegliete Largo Almunecar!”