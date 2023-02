Luca Parisi rivince il Trofeo Città di Ladispoli, la sfida cittadina da 10 km • Terzo Binario News

La manifestazione dedicata a Roberto Minisini, scomparso recentemente

Quando in una gara d’inizio stagione, con tantissime concomitanze in giro per l’Italia tra 10 km e mezze maratone, il computo finale conta 496 arrivati significa che la manifestazione funziona, e tanto.

Stiamo parlando del Trofeo Città di Ladispoli, la sfida sui 10 km che ha celebrato la sua seconda edizione.

Un evento davvero giovane ma che ha già un rilevante peso specifico nel calendario non solo laziale.

La gara, inserita nel calendario nazionale Fidal, ha visto in campo maschile la conferma di Luca Parisi, il portacolori della Etrusca Asd che ha dominato la gara facendo fermare i cronometri sul tempo di 30’53”, un minuto circa meglio di quanto ottenne lo scorso anno. Ancora una volta a pungolarlo è stato Umberto Persi (At Running); terzo lo scorso anno e salito di un gradino con 31’57”, terza posizione per il compagno di colori di quest’ultimo, il marocchino Mohammed El Mounim in 32’29”.

Puntava al bis consecutivo anche Sara Carnicelli, ma la portacolori dell’Athletica Vaticana si è dovuta accontentare del posto d’onore, battuta per 35” da Lucia Mitidieri (Asd Piano ma Arriviamo) che si è aggiudicata la competizione in 36’06”, rimanendo comunque lontana dal tempo della Carnicelli dello scorso anno. Terzo gradino del podio per Paola Patta (Pod.Solidarietà) in 38’08”.

La gara, intitolata alla memoria di Roberto Minisini, ha avuto il sostegno dell’Assessorato allo Sport del Comune di Ladispoli e del Consorzio di Maria di San Nicola. Un particolare grazie va a tutti coloro che si sono prodigati a vario titolo nella realizzazione dell’evento, l’appuntamento è al prossimo anno per un’edizione ancora più grande.