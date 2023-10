Looxury è online, Valeria Sergio di Ladispoli apre l’e-commerce dedicato alla moda di lusso • Terzo Binario News

La giovane imprenditrice di Ladispoli realizza il suo sogno: un mondo fatto di stile e alta moda accessibile a tutti

Looxury è online. Il sogno di Valeria Sergio, la giovane imprenditrice del lusso, originaria di Ladispoli, è diventato realtà. Via allo shopping online dunque: Looxury è un e-commerce che propone abbigliamento, accessori e gioielli di lusso, nuovi e usati.

“Looxury è finalmente online, il mio sogno che si realizza – ha detto Valeria, in esclusiva alla redazione – è decisamente il mio tutto: un mondo fatto di stile, di alta moda che si rivolge ad un pubblico vasto. È vero, si tratta di una realtà che tratta marchi di lusso, ma non c’è da spaventarsi. L’obiettivo di Looxury è quello di far accedere al mondo del lusso davvero tutti. Ovviamente, ogni singolo prodotto è certificato e autenticato. Navigando sul sito, potrete trovare i prodotti che sono in vendita e tutte le opzioni di acquisto possibili”

“Giacche, occhiali, borse, scarpe, vestiti, cinte, orologi, gioielli, sia per Donna che per Uomo – aggiunge Valeria – nei prossimi giorni lo store si arricchirà ancora di più con tanti altri nuovi articoli. Tra le novità più imminenti, la nascita del mio personalissimo brand di moda. Ovviamente, per ogni informazione, per ogni richiesta di specifica, sul sito ci sono tutti i contatti: sarò lieta di guidarvi nel mondo di Looxury!”.

L’appuntamento dunque per tutte le donne e gli uomini appassionati di grande moda è su www.looxury.it. Puoi rileggere l’intervista fatta a Valeria Sergio nelle settimane scorse al link, per conoscerla meglio: