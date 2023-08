"Lo strano concetto di pulizia a Bracciano", lo sfogo di un lettore • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo dal Sig. Fabrizio, nostro lettore – “C’è uno strano concetto di pulizia di un luogo in quel di Bracciano (dopo il parcheggio stazione pieno di spini dopo “taglio”), e uno strano concetto di turismo, di promozione del luogo che poi a secondo come è “mantenuto “ avrà un ritorno cosiddetto di immagine, economico, turistico e non per ultimo una migliore qualità anche per quei “poveretti” dei cittadini del luogo che a loro volta sono contribuenti.

Concetti troppo nobili e difficili sicuramente vista la realtà .

Nella spiaggia di Santo Celso, dopo la strombazzata pulizia, si potrà notare cumuli e residui di canne e rovi tagliati, abbandonati e non levati e ciliegina sulla torta : un motore di un motoscafo , vecchissimo visto lo stato di incrostazione .

Al lettore la foto molto esplicita”.

Lettera firmata

