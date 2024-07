Libri, Garfagana in Giallo premia l'originalità del civitavecchiese Fabio Angeloni • Terzo Binario News

Sono stati consegnati sabato 13 luglio presso il Teatro dei Differenti di Barga i premi dell’edizione 2024 del Garfagnana in Giallo.

Il premio classico Garfagnana è andato a Paola Iannelli con “Uno sguardo innocente”, Mursia. Secondo posto a Claudia Proietti con “La coscienza del male”, Golem.

Un importante riconoscimento è andato al giornalista Fabio Angeloni. La sua Quarta Luna (Bertoni Editore) ha guadagnato la Menzione speciale per l’Originalitâ del Romanzo,

“Ho accolto la notizia con grande gioia – ha detto Fabio Angeloni – per l’importanza del riconoscimento al Festival più prestigioso per il giallo e il noir, un genere che ancora mi affascina. Ringrazio per questo gli organizzatori del premio Garfagnana Andrea Giannasi e Fabio Mundadori, ma soprattutto il mio editore Jean Luc Bertoni che mi sostiene” .

Oltre a Fabio Angeloni “La quarta luna”, Bertoni (originale) nella sezione classica del Garfagnana in gialllo gli altri premi sono andati tra l’altro a Nicolò Bertaccini “Mosaico Criminale”, Clown Bianco (thriller); Christian Capriello “Caffè sospeso”, LFA Publisher (detective); Mattia Cuelli “La Cagna”, Booktribu (miglior protagonista femminile).