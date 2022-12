Il Tolfa ingaggia il portiere Montani e sogna Gravina, il Santa Marinella blinda Belardinelli e Tabarini • Terzo Binario News

Domani c’è la decima giornata del girone A di Promozione ma a tenere banco fra Tolfa e Santa Marinella è ancora il mercato.

Specie in collina, dove alle 14.30 c’è la sfida al Fregene Maccarese ma con qualche nuovo arrivo, degli addii e un nome in cima alla lista dei desideri. Invece alle 11 i rossoblù sono ospiti della Duepigrecoroma.

Dunque la Pacifica è in versione porta girevole: arrivato – anzi, ritornato – Federico Superchi, ecco il nome nuovo per i pali: è Federico Montani, classe 2001, arrivato dal Borgo San Martino, in fase di ridimensionamento dopo gli avvicendamenti societari del Cerveteri.

E proprio al Cerveteri, salendo in Eccellenza, è andato Federico Peluso. Con lui hanno salutato l’altro centrocampista Matteo Stefanini, approdato al Tarquinia del tecnico tolfetano Andrea Pacenza, ed Emanuele Siani, che ha varcato il confine regionale scegliendo il Castell’Azzara, formazione della provincia di Grosseto inserita nel girone D della Seconda Categoria toscana.

Poi c’è il desiderio che chissà se diventerà realtà, ovvero quello di Massimiliano Gravina. Infatti con capitan Alessio Mecucci che tornerà disponibile solo a gennaio, mister Daniele Fracassa è scoperto nel ruolo di metronomo. Per cui non dispiacerebbe certo se il centrocampista salisse allo Scoponi, anche se finora una trattativa vera e propria non ci è concretizzata. Invece Fabio Marconi si avvicina al rientro in gruppo, anche se ancora procede con i lavoro differenziato. Tornando al campionato, in collina sale un undici attualmente in difficoltà come il Fregene Maccarese, esperto sì ma in crisi di risultati, tanto da precipitare al quartultimo posto in classifica con appena 9 punti. Al contrario, il Tolfa si è rimesso prepotentemente in corsa per il primo posto e il calendario prevede lo scontro diretto fra Grifone Calcio e la capolista Ottavia. Quindi diventa obbligatorio fare punti. «Ora va mantenuto il passo, per questo stiamo spingendo tantissimo nessuno ha intenzione di mollare e domano abbiamo un’occasione da non fallire» dice Fracassa. In formazione rientra dalla squalifica Lorenzo Savarino e con gli under Santi, Castaldo e Liberati confermati titolari, gli cederà il posto Damiano Pasquini.

Il Santa Marinella domani è ospite al Don Pino Puglisi di Montespaccato, tana della Duepigrecoroma ma soprattutto il merito della dirigenza è stato quello di riuscire a tenere in rosa i due pezzi pregiati ovvero l’attuale capocannoniere del girone A Giordano Belardinelli, (con 11 gol in 7 partite) e Giuseppe Tabarini. Ovvio che Belardinelli sia stato molto corteggiato ma alla fine è rimasto all’Ivano Fronti, almeno fino a fine stagione. Discorso simile per Tabarini ma anche lui è rimasto a disposizione di Nicola Salipante.