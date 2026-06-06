L'Estate tolfetana aperta dalla Sagra della salsiccia e della ventresca al Rione Casalaccio • Terzo Binario News

Inaugurata ieri, la festa prosegue stasera con buon cibo e musica del Dj Wewers

A Tolfa si è aperto ufficialmente il calendario dei festeggiamenti estivi. Ad inaugurare la stagione delle sagre è stata la Seconda Sagra della salsiccia e della ventresca, proposta dal rione Casalaccio.

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno nella prima edizione, il rione che si sviluppa all’uscita del paese, sulla strada per Santa Severa, sta ospitando la festa per due giorni, venerdì e sabato 5 e 6 giugno.

Ieri la sagra è iniziata con un torneo di burraco dove ha visto tantissimi giocatori, circa 40, sfidarsi all’interno della Piazza Enrico Padelli. Hanno conquistato il primo posto Adele Morra e Angela Ceccarelli. La prima sera ha fatto scatenare tutti gli amanti del liscio e balli di gruppo con Gianluca e Daniela. Hanno raggiunto il rione ballerini da diversi paesi limitrofi come Oriolo, Manziana, Civitavecchia e altri proprio a dimostrazione che la Sagra sta muovendo interesse oltre Tolfa.

Ad essere servito è un menù tipicamente tolfetano con antipasto di salumi e formaggi locali e bruschette, amatriciana doc con un delizioso guanciale croccante e con l’immancabile pecorino romano oppure pasta con funghi e salsiccia. Il secondo che saziava già con il suo profumo, figuriamoci assaporandolo: salsiccia e ventresca tolfetana e, per chiudere in dolcezza, ciambelle al vino e anice.

Tutto coordinato e ben organizzato. E soprattutto si è vissuta un’atmosfera festaiola, spensierata e aggregante, grazie all’impegno del gruppo coeso e instancabile del team del Rione Casalaccio con a capo il suo presidente Daniele Mercuri.

La festa prosegue oggi con la consueta cena nella Piazza Enrico Padelli (consigliata la prenotazione ai numeri 3890219416 – 3206987739). La colonna sonora sarà affidata a una special guest star: WEWERS, un artista che propone la sua musica techno elettronica nei DJ set live di tantissimi festival e che stasera sarà protagonista al Casalaccio.

Quindi stasera un’occasione da non perdere per mangiare gustosi locali paitti tipici, per passare una bella serata in compagnia e divertirsi ascoltando bella musica,