Lavori in corso su via Cartagine a Santa Severa • Terzo Binario News

“Come annunciato nei giorni scorsi, abbiamo ripristinato il tratto del Lungomare Pyrgi di Santa Severa che collega via Cartagine con la Statale Aurelia in un unico percorso di marcia”.

Lo rendono noto il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati impegnati in altrettanti progetti che saranno realizzati per il benessere della comunità, anche in previsione dell’attesa stagione balneare.

“Non appena il tratto sarà reso disponibile e accessibile alla circolazione – ha proseguito il sindaco Tidei – la città potrà essere finalmente percorsa in totale sicurezza, senza la formazione di possibili ingorghi e un gran traffico che, soprattutto in estate con le belle giornate si può creare con l’affollamento delle spiagge.

Un altro fatto positivo riguarda la questione legata al parcheggio, troppo spesso difficile da trovare. Grazie alla gestione della Multiservizi di Santa Marinella, la città sarà dotata infatti di un ampio parcheggio che sarà collocato alle spalle della ex Colonia di Santa Severa che potrà ospitare un gran numero di posti auto in prossimità delle vicine spiagge.

Nonostante si tratta di interventi provvisori, siamo soddisfatti di essere riusciti a predisporre in tempi così brevi un percorso che renderà ancora più sicura la nostra città” ha concluso il primo cittadino.

“Abbiamo deciso di anticipare quest’anno la riapertura della strada di collegamento – ha riferito l’assessore Andrea Amanati – in quanto necessaria per la viabilità. Nel contempo è stato effettuato un intervento di pulizia generale con lo sfalcio dell’erba e la sistemazione del manto stradale. In questo modo anche Santa Severa sarà resa ancora più vivibile e soprattutto percorribile senza difficoltà”.

La nota del Sindaco Pietro Tidei e dell’Assessore Andrea Amanati