Lavori alla Litoranea di Montalto di Castro • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale informa che è stato aperto il cantiere per il rifacimento del manto stradale di Strada Litoranea, dall’intersezione con Via del Fornello verso Via Tre Cancelli a Montalto Marina.

«Un’opera – spiega il sindaco Emanuela Socciarelli – che andrà a riqualificare una strada fortemente compromessa negli anni, di importante rilevanza in quanto è una delle strade principali di accesso al lido, come quella da poco.

Questo intervento – aggiunge il sindaco – si collega in un’ottica di programmazione di riqualificazione della marina, che interessa non solo le strade ma anche luoghi di aggregazione sociale e di intrattenimento. È infatti in cantiere – conclude Socciarelli – anche il rifacimento di Strada della Roccaccia a Pescia Romana».

Il primo stralcio dei lavori in Strada Litoranea interessa un tratto di circa 800 metri, dall’intersezione con Via del Fornello verso Via Tre Cancelli. La viabilità verrà gestita con impianti semaforici a senso unico alternato con eventuali chiusure totali durante le operazioni di bonifica.