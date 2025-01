L'Avab Bracciano festeggia i 35 anni... con un'esercitazione • Terzo Binario News

“Una storia da raccontare…..con tante persone speciali che l hanno resa grande giorno dopo giorno, anno dopo anno…

Persone che fino ad oggi hanno seguito questa missione con passione, lealtà, professionalità, sacrifici , dedizione, amore e serietà…..alcuni per poco tempo altri fino ad oggi!!

Ci sono stati momenti duri o grandi soddisfazioni, momenti con criticità particolari, momenti sereni, momenti in cui tutto era pesante e altri dove ci si è sacrificati per affrontare problemi… Sempre con il cuore del volontario di protezione civile.. sempre con la voglia di migliorare per essere a disposizione di chi era in difficoltà.

Gioie, risate, lacrime, nuovi colleghi ed altri da salutare ..

Ma sempre ogni istante, in ogni emergenza si è dimostrato di amare questa creatura nata nel 1990 per buone intenzioni di cacciatori del luogo che volendo tutelare i boschi da eventuali incendi hanno creato l Associazione Volontari Antincendio Bracciano AVAB odv.

I loro nomi li abbiamo in archivio, per correttezza non li esponiamo, persone di cui non sappiamo più niente ma che ringraziamo.

Sono passati 35 anni di tante emergenze, a disposizione di Bracciano, della provincia, della regione, della nazione… sempre con una marcia in più …si sono susseguiti dei presidenti, alcuni con pochi mesi si conduzione, altri qualche anno.

Poi con orgoglio e gratitudine fino ad oggi l Avab odv è condotta con grande capacità dalla nostra Presidente Enza Vergari, 29 anni di esperienza sul campo, 14 anni di presidenza Avab, corsi di formazione su vari settori, emergenze vissute sul campo, terremoti, alluvioni, neve , incendi, assistenza e supporto alla popolazione in tante emergenze negli anni….

Carisma, conoscenza e preparazione in ogni emergenza, acquisita negli anni.

Ogni operatore dell’ Avab odv accresce la Sua preparazione con la formazione ed addestramento fondamentale e punto essenziale di ogni operatore.

Ad oggi con orgoglio L AVAB odv è cresciuta di potenziale umano con 42 unità, di cui 16 unità giovani dai 17 ai 20 anni, operatori di varie età che in ogni criticità hanno dimostrato grande valore, disciplina, professionalità e soprattutto grande amore e dedizione da mettere in campo per ogni emergenza.

Ad ogni volontario diciamo

Grazie… Grazie…. Grazie…

Quest’ anno vede il nostro anniversario nell’ anno del Giubileo della chiesa cattolica…..

Per noi semplici volontari, per le nostre famiglie, per gli amici, simpatizzanti, per chi ci apprezza e stima …che il Signore stenda la Sua Mano e ci benedica…..

Sono 35 anni con gioia in questo anno ci vedrà festeggiare più volte e dire GRAZIE”.

E per festeggiare come si deve, ecco il primo e 2 febbraio una bella esercitazione nei boschi di Bracciano con la presenza dei Vvf di Roma e la partecipazione di alcune associazioni. Tutto per migliorare sempre più le capacità operative”.

Avab odv Bracciano presente.