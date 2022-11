L'Atletico Santa Marinella espugna Cerveteri ed è primo in classifica • Terzo Binario News

Vetta del girone B di Seconda Categoria in condominio con l’Oriolo, Papale: “Squadra con gli attributi”

Vittoria sofferta quella di Cerveteri sulla Dm, su di un campo allentato dalle piogge di questi giorni.

La sblocca Riccardo Barbazza al secondo minuto di gioco. Raddoppia Simone Amato su rigore prima del gol dei locali che chiude la prima frazione sul 2-1.

Nella ripresa vanno in gol ancora Simone Amato con un tocco sotto porta e Nicolò D’Orinzi dopo un azione personale.

Sembra finita ma la veemente reazione dei padroni di casa produce un calcio di rigore neutralizzato da Michael Mazzarini.

Nei minuti finali però i ceriti accorciano le distanze per un finale al cardiopalmo in cui l’Atletico mantiene il vantaggio.

In classifica primo posto con 13 punti in 5 gare, in condivisione con l’Oriolo. A vantaggio dei nerazzurri c’è la differenza reti.