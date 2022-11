Maltempo su Santa Marinella, Tidei: "I fossi hanno tenuto, sabbia e detriti in strada a Santa Severa" • Terzo Binario News

“L’evento meteorologico avverso, che si è abbattuto sul Litorale, ha creato molti problemi soprattutto alla viabilità, ma grazie alle misure di prevenzione adottate in precedenza, e con un tempestivo ripristino dei luoghi eseguito subito dopo le abbondanti piogge e le violente mareggiate, è stato possibile limitare i disagi subiti dalla popolazione e dagli automobilisti .

Come avevo avuto modo di anticipare anche nella serata di ieri, non appena abbiamo ricevuto il bollettino con l’allerta meteo, abbiamo subito attivato il Centro Operativo Comunale.

La protezione civile dalla notte non ha smesso un solo attimo di monitorare la situazione lungo tutto il territorio e fortunatamente, ad eccezione di qualche allagamento temporaneo di alcune strade, nessun fosso è esondato e anche se è presto per poter abbassare la guardia, almeno finché non rientrerà l’emergenza in atto possiamo cominciare a tirare un primo sospiro di sollievo.

Con molta probabilità, se non fossimo intervenuti, nei mesi scorsi con le opere di pulizie degli alvei dei corsi d’acqua oggi la situazione sarebbe stata decisamente peggiore, con conseguenze, anche gravi che, per fortuna, per ora sembrano scongiurate.

Le maggiori difficoltà si sono registrate a causa come detto delle violente mareggiate che in particolare a Santa Severa hanno fatto si che il Lungomare Pyrgi fosse invaso da sabbia e detriti, mettendo a rischio la circolazione anche dei veicoli.

Anche in questo frangente siamo stati tempestivi. E’ stata subito attivata una task force composta da volontari del nucleo Sommozzatori e da operai della ditta Gesam che hanno provveduto a mettere in sicurezza almeno le zone più a rischio rimovendo i detriti. Altri interventi , sempre nella speranza che il maltempo ci conceda una tregua , saranno eseguiti nella giornata di domani”.

Il sindaco Avv. Pietro Tidei