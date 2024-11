Violenza sulle Donne, la Asl Roma 3 aderisce a Open Week di Fondazione Onda • Terzo Binario News

La ASL Roma 3 aderisce anche quest’anno all’iniziativa (H) Open Week, promossa dalla Fondazione Onda ETS contro la violenza sulle donne in programma dal 21 al 27 novembre.

La Fondazione Onda ETS, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, lancia la quarta edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

“Il Grassi fa parte degli oltre 240 ospedali con il Bollino Rosa che hanno al loro interno percorsi dedicati e centri antiviolenza e partecipa all’iniziativa offrendo gratuitamente alla popolazione femminile consulenze telefoniche. Nello specifico le nostre assistenti sociali e referenti dello Sportello Antiviolenza del Grassi offriranno supporto e consigli”, spiega Rita Gentile, Responsabile Progetto Onda per la ASL Roma 3.

Il servizio di consulenza sarà attivo con un numero dedicato (3669251621) giovedì 21 e venerdì 22 novembre dalle ore 9 alle ore 13.30 e dalle ore 14 alle ore 18.

“Lo Sportello Antiviolenza, grazie alla collaborazione con l’Associazione Differenza Donna, è operativo dal 2014 e si trova al piano terra dell’Ospedale Grassi di Ostia. È stato recentemente allargato e rinnovato ed è a disposizione nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Nel 2024 al Pronto Soccorso del Grassi sono arrivate una media di 8 vittime al mese; purtroppo, solo il 50% delle donne chiede aiuto allo sportello, e questo dimostra che esiste ancora molta ritrosia da parte di chi subisce violenza verbale o fisica ad immettersi in un percorso di uscita. Resta comunque alto il numero degli accessi allo Sportello, anche solo per un consiglio su come comportarsi. Tra i nostri compiti c’è quello di sensibilizzare la popolazione femminile sul tema, spiegando che a disposizione ci sono mezzi e strutture, come la nostra, che offrono sostegno”, aggiunge Maria Rosaria Forte, Assistente sociale e Referente Codice Rosa ASL Roma 3.

“Promuovere iniziative come quelle della Fondazione Onda è un modo estremante efficace per mantenere alta l’attenzione sul tema. La nostra azienda, da sempre molto vicina alle donne, offre percorsi di cura dedicati e soprattutto supporto in caso di episodi di violenza. Lavoriamo costantemente perché lo Sportello Antiviolenza al Grassi rappresenti un vero e proprio punto di riferimento per chiunque sia in difficoltà”, conclude Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3.

Per l’occasione verrà distribuito in ospedale l’opuscolo informativo “Violenza di genere – Riconoscerla, prevenirla, contrastarla”, curato dalla Fondazione Onda e disponibile anche in formato elettronico sul sito www.fondazioneonda.it.