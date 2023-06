Ladispoli e Civitavecchia in lacrime per Cristiano De Santis • Terzo Binario News

Il 35enne guardia giurata è rimasto vittima di un incidente a Roma

Morto in un incidente stradale in via di Malagrotta a Roma Cristiano De Santis, 35enne guardia giurata molto conosciuto sia a Civitavecchia che ha Ladispoli dove ha lavorato e vissuto prima di trasferirsi nella Capitale.

Lo scontro è avvenuto con un compattatatore dei rifiuti.

Molto conosciuto sia a Civitavecchia che a Ladispoli, in tanti hanno voluto rendergli omaggio tramite i social per via del suo carattere mite.