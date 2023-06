Polemiche a Ladispoli verso Grando: "Grazie Sindaco per un non buono 2 Giugno" • Terzo Binario News

Polemiche del 2 Giugno da parte dei cittadini verso il sindaco Grando per lo stato delle strade di Ladispoli. Così scrive una cittadina.

“Gentile Signor Sindaco, volevo ringraziarLa per:

– non aver provveduto a rifare l’asfalto in via Ruspoli (tratto piazza Domitilla – via Nettuno);

– ma per aver ricoperto una sola buca;

– non aver rifatto il marciapiede (altezza civico 51) e non aver provveduto a spostare l’albero che crea il dissesto con le radici;

– non provvedere ad eliminare l’erba lungo i marciapiedi e non mettere il diserbante;

– non provvedere alla disinfestazione contro le zanzare (ci sono sostanze che non nuociono ad altri animali);

– non provvedere alla pulizia della spiaggia libera (dopo stabilimento La Baia) e del rifacimento della pedana di camminamento.

Grazie per tutti questi NON è buon 2 giugno”.

lettera firmata

