L’Amministrazione comunale invita i cittadini a partecipare alla cerimonia per la Festa Nazionale della Liberazione in programma per giovedì 25 aprile con inizio alle ore 10:00 in piazzale Roma.

Il corteo raggiungerà il Monumento ai Caduti dove il sindaco Alessandro Grando deporrà una corona di fiori come omaggio alla memoria di tutti coloro che diedero la vita per difendere la libertà e la democrazia.