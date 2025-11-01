Ladispoli, Capolei dà il benvenuto a Ruscito: "Forza Italia punta ad essere prima forza in città" • Terzo Binario News

“Desidero rivolgere un caloroso benvenuto a Fausto Ruscito, imprenditore ed ex sindaco di Ladispoli, che ha scelto di aderire a Forza Italia. La sua presenza rafforza il percorso di crescita e il radicamento del nostro partito sul territorio.

Forza Italia intende consolidare il proprio ruolo a Ladispoli, con l’obiettivo di diventare la prima forza politica della città, punto di riferimento per serietà e competenza amministrativa. Nel rispetto dei tempi e del confronto interno, il partito si riserva di individuare, insieme alla coalizione di centrodestra, il nome del prossimo candidato sindaco, che dovrà rappresentare al meglio i valori e la visione di Forza Italia. Continuiamo a lavorare con impegno per costruire una Ladispoli più forte e protagonista nel Lazio”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio, Fabio Capolei.