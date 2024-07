Ladispoli Attiva: "Sì del consiglio comunale ai fonometri contro l'inquinamento acustico" • Terzo Binario News

Approvata all’unanimità dall’assise la mozione sulle misure di contrasto alla musica fuori controllo nei locali, a chi utilizza veicoli rumorosi e a tutte le fonti d’inquinamento acustico

“È da più di un anno che ci siamo interessati a questo grave problema che affligge la vita di tanti cittadini e per la prima volta abbiamo ottenuto un risultato concreto.

Questo importante passo segna l’inizio di un percorso volto a tutelare la salute e il benessere dei cittadini tormentati da questo problema quotidiano.

Finalmente, il Comune di Ladispoli si doterà di strumenti necessari per combattere l’inquinamento acustico.

L’approvazione della mozione impegna il sindaco e la giunta a porre in essere tutti gli atti propedeutici all’acquisto di fonometri per la polizia locale e/o alla predisposizione di una rete di monitoraggio diffusa e/o all’installazione di dispositivi certificati di rilevazione delle emissioni sonore presso gli esercizi che offrono intrattenimento musicale.

Questo risultato non rappresenta un traguardo, ma un primo passo fondamentale in un percorso di tutela per le centinaia di cittadini che soffrono di inquinamento acustico e vivono quotidianamente questo disagio. Le misure adottate permetteranno di contrastare non solo le violazioni delle normative vigenti nell’ambito della movida, ma anche le infrazioni commesse da chi utilizza veicoli e motocicli smarmittati, esplode fuochi d’artificio abusivi e tutte le altre fonti di rumore oltre la soglia di tollerabilità.

Inoltre, la mozione impegna il sindaco e la giunta comunale a collaborare con le autorità competenti per garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore notturne e nelle zone più problematiche dal punto di vista della sicurezza e dell’inquinamento acustico.

Come Ladispoli Attiva continueremo a lottare con determinazione a fianco dei cittadini di Ladispoli che subiscono questi disagi. Monitoreremo attentamente l’implementazione e i tempi d’attuazione – che auspichiamo siano molto celeri – di queste misure per migliorare la qualità della vita nella nostra comunità”.

Ladispoli Attiva