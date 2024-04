"Ladispoli ancora ostaggio di una girandola di piani integrati" • Terzo Binario News

I consiglieri Mollica Graziano e Cervo: “L’esempio dell’inefficienza di palazzo Falcone è la pista ciclabile”

“Ancora una volta la nostra Città si ritrova vittima di un’amministrazione comunale miope e incapace che antepone gli interessi di pochi al bene dei cittadini e del territorio.

Cementificazione selvaggia, spreco di denaro pubblico e progetti mal concepiti sono diventati la cifra distintiva di questa giunta che affossa Ladispoli sotto un mare di disagi e inefficienza.

Un esempio su tutti: la pista ciclabile da 2,34 Milioni di Euro.

Essa, a suo tempo, è stata presentata come un fiore all’occhiello della riqualificazione urbana e della mobilità sostenibile e invece si è rivelata un colossale fallimento.

Finanziata per 650.000€ dal Comune e per la restante parte dalla Regione ha causato notevoli disagi alla cittadinanza, soprattutto per l’inizio dei lavori durante l’estate.

Proprio nel periodo di maggior afflusso per il turismo locale con ricadute negative sulle attività connesse all’attività turistica. Ancora una volta le esigenze dei cittadini sono state ignorate!

Per non parlare poi della cronica carenza di parcheggi che saranno ulteriormente ridotti dalla pista ciclabile. Un problema enorme per i residenti.

Le continue modifiche al progetto, senza un reale coinvolgimento della cittadinanza e senza un confronto costruttivo con tutte le forze politiche, dimostrano l’incapacità di questa amministrazione di ascoltare e pianificare con criterio ignorando i bisogni dei più per favorire gli interessi di pochi. Siamo stufi, la gente è stufa. Stufa di vedere i propri bisogni negati e la dignità calpestata.

Questa amministrazione continua a considerare i cittadini alla stregua di sudditi da soggiogare e circuire. Noi non ci stiamo. Dobbiamo tutti levare un grido di protesta contro questi continui soprusi.

Ladispoli non può continuare a essere ostaggio di una “girandola di piani integrati” che servono solo a cementificare il territorio e a svuotare le casse comunali.

È tempo di voltare pagina! Ladispoli ha bisogno di un’amministrazione competente, lungimirante e che ponga al centro il benessere della nostra Città e il rispetto del territorio.

Ladispoli è nostra, di tutti. È ora di riprendersela!”

Amelia Mollica Graziano – Ferdinando Cervo