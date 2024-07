L'acqua a Monteroni è un dramma: nessun rimborso per la non potabilità e chiazze sospette • Terzo Binario News

Stiamo ricevendo dai lettori molte proteste per la situazione di Monteroni dove continua a non pervenire alcun rimborso dopo 5 anni e mezzo di acqua non potabile.

“A questa palese violazione del rapporto con il cittadino – scrivono dal quartiere periferico di Ladispoli – si aggiungono molte altre segnalazioni di disservizio, come scarsa pressione ai piani più alti e volumi inadeguati”.

Segnalate anche molte chiazze sospette in acqua. Inutile dire che appare evidente il fatto che le infrastrutture non sembrino proprio adeguate al numero di residenti estivi.