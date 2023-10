La viterbese Daniela Lai nell’opera corale di Gianfreda al Museo delle Ceramiche di Faenza • Terzo Binario News

“Italia”, l’opera corale di Alberto Gianfreda, diventa ufficialmente parte

della collezione permanente del Museo Internazionale delle Ceramiche di

Faenza e insieme con lei, anche il prezioso blu Zaffera della ceramica

viterbese.

Alla realizzazione di Italia, progetto che riunisce in un pannello manufatti

ceramici provenienti da 21 Città d’Italia, ha infatti partecipato anche

Daniela Lai, artigiana ceramista di Viterbo, presidente di CNA Ceramisti

Lazio e componente dell’esecutivo nazionale di CNA Ceramisti.

“Italia non poteva trovare accoglienza migliore del Museo delle Ceramiche

di Faenza, il centro/la casa della ceramica Italiana” , dice la ceramista.

Il progetto, ideato e realizzato da Gianfreda, si è sviluppato nel corso del

2021 in un lavoro di collaborazione artistica ed organizzativa che ha

coinvolto il Museo Casa Testori e AiCC – Associazione Italiana Città della

Ceramica.

È da questo impegno che i manufatti provenienti da undici regioni di

differente tradizione ceramica, sono stati inviati all’artista per essere

sapientemente frantumati e successivamente riassemblati per comporre il

grande pannello Italia.

Nell’opera, il piatto di Daniela Lai (del diametro di quaranta centimetri)

presenta un decoro in blu in rilievo, eseguito con la tecnica della Zaffera,

ripreso da un manufatto del XV secolo ritrovato a Viterbo. Al centro, un

fiordaliso, simbolo di continuità, attorno al quale ruotano foglie di quercia,

a indicare la forza morale e spirituale.

Pubblicato mercoledì, 18 Ottobre 2023 @ 17:51:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA