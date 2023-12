La stagione 2023 della Tirreno Atletica Civitavecchia si chiude con podi e trofei • Terzo Binario News

La stagione 2023 della Tirreno Atletica Civitavecchia si chiude con podi e trofei.

A Castel Gandolfo campionato regionale di corsa su strada organizzato dalla società di casa e Fidal Roma sud.

Su di un percorso pianeggiante, tranne l’arrivo con 200m in saliscendi, vincono le Allieve biancazzurre (classi 2006 e 2007) con Sara Pontani, Myriam Tofi e Asia Bernardini.

Per loro trofeo a squadre su strada nella 4 km dove nell’individuale ottengono un argento, un bronzo ed un quarto posto loro sono anche vice campionesse italiane di cross.

Fra gli esordienti 1km vittoria netta di Andrea Tavella, quinto posto di Leonardo Grossi, ottavo per Francesco Tofi e buone posizioni di Francesco Papacchini e Francesco Leoncelli. Fra i Ragazzi Lorenzo Aradis è quarto assoluto e bronzo 2010, sui 2Km. Al femminile, grintosa Sofia Biondi quarta fra le 2011 e settima assoluta nel giro da 1,5km e bene Letizia Merone. Tra i senior, Samuele Scifo corre il Miglio chiudendo quarto.

Nella XV maratonina dell’olio dop di Canino argento per Silvia Nasso in 39’48 e bene tutti gli altri atleti biancazzurri master come Marco Porchianello, Valerio Guida, Cristina Di Camillo, Elisabetta Araujo e Alessia Sambuci.

Ancora, nella corsa su strada a Monterotondo, la classicissima “La Natalina” edizione numero 43, bronzo di Isabella Papa sui 10 km. Nella “mezza di Fiumicino” da 21 km, 700 atleti al via e Silvia Nasso si è piazzata saldamente sul podio con un argento assoluto in 1h30’02; top di categoria per Edoardo Nasti, argento fra i Senior in 1h27’10.

Questi giorni poi sono di allenamento per il Club Lazio, il top di selezione dei migliori under 18 laziali. A Montecompatri per il cross sono andati Myriam Tofi, Asia Bernardini e Lorenzo Aradis; alle Fiamme Gialle di Castel Porziano con il settore velocità Viola Riccetti, salto con l’asta per Javier Almenares e Irene Riccobello e alle prove multiple Beatrice Pelliccione e di nuovo Aradis nel mezzofondo.