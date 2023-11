La Spartan Race infiamma Cerveteri, Paoni: “Evento straordinario, giornata bellissima per la città” • Terzo Binario News

Il commento del Delegato Andrea Paoni

La Spartan Race di Cerveteri è agli archivi. Quella di ieri, sabato 18 novembre, per Cerveteri è stata senza ombra di dubbio una giornata straordinaria, con tantissimi atleti e visitatori all’interno del Centro Storico. A commentare il successo dell’evento, è uno degli organizzatori, Andrea Paoni, Delegato ai Grandi Eventi Sportivi del Comune di Cerveteri che dichiara:

“Oggi racconterò solo il bello, perché una giornata così deve essere ricordata esattamente per quello che è stata, bella! Il coinvolgimento emotivo che può regalarti lo Sport non eguali.

Una giornata che inevitabilmente rimarrà nella storia di Cerveteri per l’importanza che questo evento rappresenta, io lo sapevo già, spero che anche gli altri si siano resi conto.

Era Giugno 2022 quando contattai il management della Spartan Race per proporre Cerveteri come tappa di Campionato. Nel giro di qualche settimana un primo sopralluogo con lui, qualche settimana l’inaspettato ” Si, si può fare”. Un organizzazione lunga, tantissimi tasselli da dover mettere insieme che non mi sarei mai immaginato eppure dopo 1 anno e 5 mesi ecco maestosi ostacoli innalzarsi nelle nostre piazze, ecco migliaia di persone nelle nostre strade, ecco tantissima gente ad esplorare il nostro territorio … Bellissimo, bellissimo tutto davvero!

Sono stato a stretto contatto per mesi con Il Direttore gara, un ragazzo di una professionalità e bravura fuori dal comune, cercando di risolvere mille problemi che inevitabilmente fanno parte dell’organizzazione di un evento così grande, a tratti ho avuto anche paura che qualcosa andasse storto. Invece eccoci qui…

Ringrazio il Sindaco Elena Gubetti ed il suo staff per avermi appoggiato nell’iniziativa, in particolar modo ringrazio Federico Salamone per essere stato in queste ultime settimane sempre sul pezzo risolvendo tante cose, Luca Paolangeli ,anche lui costantemente concentrato su questa gara, Giampiero Dinardo per avermi supporta nella scelta migliore del percorso, le forze dell’ordine, i volontari, Nuova generazione Etrusca per aver fatto trovare la nostra necropoli degna di essere vissuta, chiunque ha fatto si che un evento sportivo del genere arrivasse su questo territorio. Grazie davvero!

Ora, credo sia fondamentale, quanto prima, riorganizzarsi subito affinchè anche il prossimo anno questo evento possa ricalcare le nostre strade. Penso ne valga la pena.

I commercianti non sapevano a chi dare i resti e sono rimasti estremamente felici.

Grazie Cerveteri”

Andrea Paoni, delegato ai grandi eventi sportivi.