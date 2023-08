La Sagra del Pollo ruspante di Tragliatella è un successo • Terzo Binario News

Soddisfatti gli organizzatori e il Sindaco di Fiumicino Baccini

Non si aspettavano così tanta gente a Tragliatella, frazione a Nord del Comune di Fiumicino, per la Sagra del Pollo Ruspante, andato via a ruba.

Tragliatella, un territorio che si distingue sempre per un grande senso di appartenenza, sia tra i ragazzi che tra gli adulti. La festa giunta alla sua 33esima edizione è tornata dopo lo stop di tre anni dettato dalla crisi pandemica.

“Questa è una manifestazione da ripetere, come amministrazione solleciteremo senza dubbio comitati e Pro Loco a fare sempre di più”, ha detto il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini

Tantissima la soddisfazione da parte degli organizzatori, che hanno ricevuto importantissimi apprezzamenti da parte del tantissimo pubblico presente.