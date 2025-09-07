La rotatoria della discordia, il Dpi Civitavecchia: "Pericolosissima la svolta da largo Acquaroni" • Terzo Binario News

“Lo Sportello di Ascolto sulla sicurezza, dopo la pausa estiva, ha ripreso fisicamente la sua attività.

Tra le altre segnalazioni, vi è stato letteralmente un bombardamento di lamentele, relativamente alla costruenda rotatoria sulla Mediana all’altezza di via Benci & Gatti.

Le segnalazioni, alle quali non si può dare certamente torto e per cui siamo già intervenuti più volte, sono sempre le stesse: l’obbligo di girare a destra provenendo da largo Acquaroni, la conseguente, ovvia, intensificazione del traffico sulle arterie circostanti, il caos che già si è creato in occasione del mercatino settimanale di viale Nenni e quello che accadrà con la imminente apertura delle scuole.

C’è poi da considerare un’ultima cosa, ma non certamente secondaria per importanza, che è data dall’aumentare del pericolo, dovuto alla mancata osservanza di divieti ed obblighi che ora regolamentano l’incrocio, da parte di alcuni conducenti dei veicoli, (non pochi per dire la verità), che pur di effettuare la svolta vietata in direzione Roma, azzardano manovre fantasiose ed estremamente pericolose, mettendo a repentaglio la sicurezza della circolazione stradale e di chi osserva le norme.

Sarebbe interessante conoscere, se il Comando della polizia locale, abbia emesso un parere su questa nuova disciplina viaria e quale esso sia stato. Sarebbe inoltre necessario, che stante la situazione, proprio la polizia locale, almeno nelle ore di punta e comunque di maggior traffico, presidi l’incrocio.

Ciò detto, personalmente chi scrive, ha contestato più volte anche le precedenti scelte, altrettanto scellerate ed improvvisate, di regolamentazione dell’incrocio e che matematicamente sono state cestinate, (segno della bontà delle osservazioni), unitamente ai soldi pubblici buttati al vento.

Ora, siamo come si suol dire da capo a dodici e, questa volta, nonostante la miriade di lamentele piovute, ed altrettante segnalazioni, sembra si stia procedendo celermente e senza ascoltare il grido di allarme dei cittadini.

Personalmente, in via del tutto amichevole e cordiale, ho provato ad inviare un messaggio al Sig. Sindaco, visto anche che la sicurezza, non dovrebbe avere colori politici, facendo appello alla sua sensibilità, chiedendogli, tramite i suoi uffici, di far rivedere il progetto ed apportare le modifiche necessarie o, quanto meno, visto che per andare in direzione via Morandi, ora la maggior parte dei veicoli si riversa su via R. Sanzio, di istituire su quest’ultima strada, disciplina di senso unico di marcia in direzione Roma, anche in memoria di incidenti di estrema gravità, avvenuti su questo tratto viario. Ma ad oggi, senza aver ottenuto alcun un riscontro”.

IL CORRESPONSABILE PER CIVITAVECCHIA

DEL DIPARTIMENTO

RESPONSABILE DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO