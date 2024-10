La Rocco Siffredi Academy all'Olimpo Club di Ladispoli • Terzo Binario News

Si svolgerà presso di noi la Siffredi Accademy il 24, 25 e 26 Ottobre.

Il 26 ottobre il pornodivo sarà inoltre ospite della serata.

“Serata “infernale” all’Olimpo Club!

Special Guest Rocco Siffredi! Il celebre attore e regista sarà con noi per una serata libertina all’insegna del divertimento e della trasgressione.

Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza unica e conoscere da vicino il più grande nome dell’intrattenimento per adulti.

SENZA TELECAMERE

Cosa ti aspetta?

• Cena a menu fisso (prenotazione obbligatoria) preparata con cura dai nostri chef, per iniziare la serata con gusto e raffinatezza.

• Intrattenimento esclusivo e animazione sensuale per farti entrare nel mood perfetto.

Non perdere l’opportunità di trascorrere una serata in compagnia di Rocco Siffredi e vivere un’atmosfera travolgente! Prenota subito allo 0699271230 il tuo posto per una notte di seduzione, buon cibo e trasgressione senza limiti.

Evento riservato ai soci”.

l’Olimpo Club di Ladispoli