La ricostruzione della scuola: Fdi ha portato il tema alla Sala Ruspoli di Cerveteri - Terzo Binario News

“Pienamente soddisfatti per l’andamento dell’evento organizzato dal circolo territoriale di Fratelli d’Italia Cerveteri guidato da Gianluca Frittellini, in merito alle problematiche emerse durante questi due anni di pandemia covid, presenti gli alleati della Lega Salvini Premier Cerveteri, le liste civiche a sostegno della candidatura a sindaco di Anna Lisa Belardinelli.

La serata è cominciata all’insegna del fair play col Sindaco Pascucci che ha rivolto i dovuti saluti agl’ospiti di spicco, l’Onorevole Fabio Rampelli, vicepresidente alla camera dei Deputati, e il capo gruppo di FdI della Regione Lazio Fabrizio Ghera.

Il dibattito è stato aperto dalla Delegata Pamela Baiocchi, sapientemente ha esposto le criticità sofferte dagli scolari ceretani, difficoltà nel mantenersi al passo coi programmi scolastici, i disagi derivanti dalle indigenze economiche di molte famiglie e pertanto impossibilitate nel poter acquistare i computer ai propri figli, le dotazioni messe a disposizione dai plessi scolastici purtroppo insufficienti, la costante carenza del personale insegnante sia di ruolo che di sostegno.

La Delegata ha coinvolto i presenti chiedendo ulteriori dettagli che hanno influito sul fallimento della didattica a distanza, fra gli interventi, quello del ViceCoordinatore della Lega Salvini Cerveteri Menasci Roberto, cui ha sottolineato come per molti alunni e studenti di Cerveteri sia stato impossibile fare lezione a distanza, a causa dell’assenza del servizio internet nelle zone di campagna.

La Consigliera comunale FDI e candidata Sindaco Anna Lisa Belardinelli, da sempre molto attenta alla tematica scuole e a fianco delle mamme nelle battaglie quotidiane, ha parlato delle criticità dei plessi scolastici che si sono ovviamente accentuate durante il periodo di pandemia, riferendosi in particolare alla carenza di spazi. Problematica che Scuola e Amministrazione si sono ritrovate a dover gestire in tempi ristretti e risorse insufficienti, con non poche problematiche, tanto da arrivare anche a scelte azzardate, come l’installazione di tende pneumatiche nel cortile di un plesso scolastico, alle quali fortunatamente è stata trovata una soluzione alternativa.

La parola è stata presa anche dal Consigliere Accardo, noto per le sue competenze nel settore scolastico, che ha evidenziato come i vari dirigenti scolastici del territorio etrusco hanno tentato con i pochi strumenti a loro disposizione, di “mettere le pezze e attappare i buchi” tra le varie lacune delle direttive ministeriali, parlando anche della necessità di una rivisitazione del sistema scolastico.

Molto importante l’aspetto psicologico evidenziato dalla Dott.ssa Elisa Leila Sozio, che ha rappresentato come la didattica a distanza, seppur necessaria, abbia comunque comportato un danno alla formazione caratteriale dei più piccoli, tra i 3 e 6 anni, che si sono ritrovati isolati nelle proprie abitazioni con conseguente mancanza di interazione tra coetanei. Nell’intervento la Dott.ssa ha trattato con estrema delicatezza e competenza le difficoltà notevoli che hanno inevitabilmente investito anche i ragazzi con difficoltà di apprendimento o iperattivi.

Come rappresentante per il corpo dirigenti scolastici ha dato il suo contributo il Vicepreside della Don Milani di Valcanneto, molto chiaro nel definire inutile qualsivoglia progresso se decade il rapporto tra insegnante e alunno, impossibile da realizzare con le realtà delle classi pollaio che inevitabilmente impediscono di seguire correttamente ogni studente, rispettando le sue peculiarità, portando quindi all’attenzione della sala la sua esperienza diretta.

Riprendendo la parola, Anna Lisa Belardinelli ha evidenziato come durante la pandemia sia emerso un altro grave problema, del quale purtroppo si è parlato poco, ovvero quello dell’abbandono scolastico un livello superiore rispetto ai target fissati in sede europea. La Belardinelli ha poi evidenziato la necessità di ripensare l’edilizia scolastica, sfruttando anche i fondi del PNRR, e la necessità comunque di riformare la scuola per renderla più competitiva con le altre scuole delle Nazioni europee.

Nell’intervento del capogruppo alla regione Lazio per Fratelli d’Italia Fabrizio Ghera, pregevoli atti di stima per tutti i presenti, molto colpito dal buon comportamento tenuto dalle forze politiche che amministrano la Città, in primis del Sindaco Pascucci, che hanno dimostrato interesse per questo evento sebbene organizzato non da loro, ma da una forza politica di altro colore. Pienamente d’accordo su questa linea di condotta anche l’Onorevole Fabio Rampelli vicepresidente alla camera dei Deputati, a Lui è toccato accennare all’importanza dell’utilizzo delle risorse attualmente mal utilizzate in tema di immigrazione che paradossalmente rischia di limitare gli aiuti a chi fugge dalle guerre come quella in Ucraina.

L’Onorevole pone l’accento sulle nostre radici, derivanti dall’antica Grecia e dall’antica Roma che tanto ci hanno dato in termini di Polis e Demos per le accezioni di marcato spirito democratico, quali si rimane increduli come ai giorni nostri si possa abbandonare i destini della formazione scolastica!!!

Nell’intervento dell’Onorevole Fabio Rampelli, non poteva mancare il grande “in bocca al lupo” alla candidata a Sindaco Anna Lisa Belardinelli che ha dimostrato di saper riunire anime diverse e tenerle unite, auspicando un nuovo futuro per Cerveteri.

L’evento si è concluso tra gli applausi dei presenti tra cui non si possono omettere il Consigliere della Lega Luca Piergentili, il consigliere comunale di Ladispoli e coordinatore litorale Nord della Lega Luca Quintavalle e il consigliere comunale di Ladispoli Renzo Marchetti (FDI)

Oltre al successo per l’iniziativa è da sottolineare non solo l’intervento in collegamento del Sindaco, ma anche la presenza del Presidente del Consiglio e della consigliera di maggioranza Adele Prosperi a sottolineare che la collaborazione tra maggioranza ed opposizione forse è possibile anche a Cerveteri, soprattutto quando si tratta di argomenti importanti e condivisi come la Scuola.