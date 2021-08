La maggioranza sulla capigruppo interrotta: "Ostruzionismo dell'opposizione" - Terzo Binario News

Ecco la risposta al comunicato dei capigruppo di minoranza a Palazzo del Pincio, che polemizzava sull’interruzione della Conferenza di questa mattina.

La dichiarazione congiunta dei capigruppo di maggioranza della giunta Tedesco: «Le dichiarazioni della minoranza dopo l’interruzione della Conferenza dei capigruppo di questa mattina sono quantomeno paradossali.

Diremmo ridicole, se il loro comportamento non andasse a colpire il lavoro che la maggioranza porta avanti da mesi malgrado l’ostruzionismo continuo della minoranza stessa, ostruzionismo che ha molto di “politico” e ben poco senso di responsabilità verso le necessità della popolazione.

Si è cercato addirittura di evocare scenari su inesistenti polemiche riferite al rallentamento dell’iter per la riqualificazione della Frasca, ma è un surreale, banalissimo tentativo di rigirare la frittata.

La maggioranza è unita e compatta e non accetta ricatti. Forse non è ben chiaro che gli appuntamenti delle commissioni consiliari e delle conferenze dei capigruppo non possono essere usati come “giustifiche lavorative”. È immorale farlo. Se per qualsiasi motivo salta una conferenza – come stamattina, a ridosso di Ferragosto – si deve tornare ognuno al proprio lavoro: forse è questo che brucia?».

I capigruppo della maggioranza Raffaele Cacciapuoti (Lega), Massimo Boschini (Forza Italia), Mirko Mecozzi (Lista Tedesco) e Daniele Perello (Gruppo Misto).