"Lo street food a Ladispoli porta solo svantaggi economici e sanitari" - Terzo Binario News

Nota congiunta di Italia in Comune, Italia Viva, Azione e Psi

“È ufficialmente iniziata la sagra dello street food a Ladispoli. Un’iniziativa che ci lascia non poche perplessità, partendo dal presupposto che non se ne sentiva la necessità, ma ribadiamo che vediamo in questo progetto più svantaggi che altro.

Siamo preoccupati per la salute dell’economia cittadina, delle piccole-medie imprese e dei commercianti, poiché un’iniziativa del genere infatti non fa che aggravare sulle piccole imprese locali circostanti, le quali stanno già passando un brutto momento.

Non c’è alcuna utilità in questa manovra se non quella di togliere capitale, clientela e lavoro ai nostri pub, ai nostri bar e ai nostri negozi.

Se i commercianti inoltre sono abbandonati a sé stessi è anche a causa dell’amministrazione, dalla quale non vi è stato nessun tipo di aiuto o incentivo o tentativo di intervenire sulle tasse comunali. Essa ha invece continuato a chiedere tasse e tariffe.

Vogliamo però muovere l’attenzione su un tema più ampio: quello della gestione degli spazi a Ladispoli. Lo diciamo con un’affermazione molto semplice: Ladispoli non è solo la piazza.

L’amministrazione ci ha abituati all’idea di Ladispoli come città dormitorio, la cui vita culturale sembra costretta a diventare sempre più marginale.

Continuiamo però a sperare che un po’ di buonsenso faccia rendere conto alla classe dirigente ladispolense che la nostra città è una distesa di spazi inutilizzati. Utilizzare gli spazi lontani dal centro porterebbe le iniziative nei quartieri, dando vita alla città in ogni suo angolo, e la possibilità alle persone di poter vivere la propria città non lontano dalle proprie case e di non vedere le proprie abitazioni lasciate nel buio della periferizzazione.

Si tende invece sempre a pensare che l’unico spazio che Ladispoli abbia da offrire sia la piazza, quando in un periodo come questo, in cui il Covid è ancora un pericolo, in un comune che sta facendo record di contagi (oltre 200), non accumulare tutte le iniziative in piazza sarebbe anche un modo per tutelare i cittadini dal virus, non costringendoli a essere sommersi da grandi folle per poter assaporare un po’ di vita cittadina estiva”.

Italia in Comune

Azione

Italia Viva

PSI