La dottoressa Simona Ursino nuova direttrice facente funzioni della Asl Roma 4 • Terzo Binario News

La carica è pro tempore in attesa che la Regione nomini il direttore generale: in corsa c’è sempre il dottor Roberto Di Cicco insieme a Rosaria Marino della Asl Roma1

La Asl Roma 4 non ha ancora il direttore generale ma nel frattempo si avvicendano i direttori facenti funzione.

Infatti è stata dominata la dottoressa Simona Ursino – attuale direttrice sanitaria di via Terme di Traiano – dg facente funzione in sostituzione del dottor Roberto Di Cicco che da direttore amministrativo ha ricoperto il ruolo fino al 16 gennaio 2025.

Dopo che la dottoressa Cristina Matranga ha lasciato il 9 maggio scorso, la direzione sanitaria locale è rimasta senza nomina da parte della Regione.

Attualmente in corsa per la massima carica di via Terme di Traiano ci sono lo stesso dottor di Cicco e Rosaria Marino, direttrice dell’area funzionale della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Asl Roma 1, da cui proveniva la stessa Matranga e attualmente diretta dall’ex dg Giuseppe Quintavalle.