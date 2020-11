La De Santis: "Messe in sicurezza le strade di Ladispoli" - Terzo Binario News

“Abbiamo preso un impegno con Ladispoli: mettere in sicurezza le strade”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che si sono appena conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Cesare Battisti.

“Questi lavori – ha proseguito De Santis – grazie all’individuazione di ulteriori fondi di bilancio che hanno permesso anche il rifacimento del manto stradale sul Ponte Navarra, sono stati fortemente richiesti dai residenti della zona. La nostra Amministrazione ha fatto del tutto per poter effettuare l’asfaltatura nei tempi più brevi possibili. Il rifacimento di via Cesare Battisti non è che l’ultimo tassello a favore della viabilità della nostra città.

Dallo scorso mese di settembre le operazioni di asfaltatura hanno riguardato il quartiere Palo Laziale con via Palo Laziale, lungomare Marina di Palo, largo Verrocchio, via del Tritone e via del Corallo. A queste arterie si aggiungono la ristrutturazione di altri dieci chilometri di strade per un investimento di oltre un milione e seicentomila euro. La riqualificazione e la sicurezza obiettivi prioritari dell’Amministrazione Grando e continueremo a lavorare per rendere la nostra città un posto sempre più vivibile e sicuro”.