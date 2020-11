I Lottisti di San Giorgio: "Dopo quasi 60 anni siamo arrivati a destinazione" - Terzo Binario News

“Per la verità il cammino di questa Presidenza è iniziato tre anni fa ed è partito in

gran salita con un Piano di Lottizzazione, l’ennesimo, fallito poiché giudicato

incongruo dagli attenti controlli dell’Ufficio Tecnico del Comune di Tarquinia.

La nostra meta è stata la ricerca spasmodica e tenace di un percorso che portasse

alla edificazione e di conseguenza alla riqualificazione ambientale del territorio

nel perimetro del nostro Consorzio Lottisti Villaggio San Giorgio.

Il 10 novembre u.s. la Regione Lazio ha rilasciato il parere favorevole di

conformità al nostro Piano ai sensi della L.R. 36/87 art 1 bis chiudendo

definitamente tutto l’iter di approvazione amministrativa che questa Presidenza

ha intrapreso.

Si tratta di un parere favorevole molto circostanziato e meticoloso che, di fatto,

annulla tutte le supposizioni e quei pochi faziosi attacchi che negli anni abbiamo

ascoltato non senza stupore.

All’interno del parere finale della Regione Lazio traspare un perfetto

allineamento di tutti gli Enti chiamati alla valutazione di un progetto rispettoso

dell’ambiente, di gran pregio che circonda e penetra il nostro comprensorio.

Il nostro Piano di Lottizzazione è il più grande della zona, il nostro Consorzio

ha in sé l’unico accesso privato al mare della zona.

Abbiamo avuto il coraggio di perseguire ciò che era giusto anche se faticoso e il

risultato ci conferma il futuro.

Abbiamo garantito il diritto edificatorio di tutti i Soci e allo stesso tempo

garantito il minor spreco di suolo possibile grazie alla rigorosa opera di

riqualificazione ambientale delle aree di continuità paesaggistica, del fosso e dei

suoi argini ed attraverso anche un piano di messa a dimora di alberi per oltre il

50% della superficie totale del Consorzio, un grandissimo parco a disposizione

dei Soci e della Città di Tarquinia.

È stato un lavoro intenso portato avanti dai nostri Tecnici, dalla collaborazione

con i Consorzi vicini, dal rapporto istituzionale con il Comune di Tarquinia per

la quale ringraziamo l’ufficio Urbanistica, la sapiente guida del Sindaco

Alessandro Giulivi e la Regione Lazio, senza dimenticare la particolare

attenzione posta da S.E. il Prefetto di Viterbo Dott. Giovanni Bruno che è stato

in prima linea, in tempi difficili di commissariamento ad avviare un protocollo

virtuoso per le opere di urbanizzazione primarie. In mancanza di uno solo di

questi protagonisti difficilmente si sarebbe arrivati a questo eccezionale esito.

Un ringraziamento va a tutti i Soci che, nonostante le avversità, hanno

continuato a credere e credono in questo progetto divenuto tangibile e per

ultimo, ma non in ordine di importanza, al mio Consiglio di Amministrazione

fatto di donne e uomini caparbi, onesti e ricchi di una rara umanità, grazie ai

quali abbiamo potuto affrontare con dignità e pazienza anche le più bieche

scorrettezze.

Il prossimo passo sarà quello di redigere il progetto delle opere di

urbanizzazione interna, esaminarne i costi e conseguentemente avviare gli

incontri per la stesura definitiva della convenzione con il Comune; solo dopo,

potremo avviare la costruzione delle opere vere e proprie, terminate le quali

ognuno di noi potrà decidere di costruire a San Giorgio la sua casa, quella che,

in molti casi sognavano i loro genitori. In alternativa ora i terreni sono vendibili

con un ricavo equo.

Alla cittadinanza di Tarquinia, che ha subito stagioni di abusi, verrà restituito un

paesaggio dignitoso e un polmone verde di rara bellezza, incrementato nelle

alberature e nei percorsi pedonali e ciclabili, oltre che, avviata una stagione di

proficuo lavoro per tecnici e imprese che saranno scelti dai singoli lottisti per

edificare”.

Il Presidente Consorzio Lottisti Villaggio San Giorgio – Tarquinia

Paolo Lugni