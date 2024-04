La cultura della Protezione Civile nelle scuole di Civitavecchia • Terzo Binario News

Continua nelle scuole cittadine il progetto di diffusione e sensibilizzazione della cultura di Protezione Civile. Oggi il team di volontari esperti e qualificati in diversi settori operativi, tra cui la Formazione e Unità Cinofile di Ricerca e Soccorso, ha coinvolto nella sua attività i piccoli studenti della scuola Collodi.

“È stato bello vedere i bambini attentissimi e ponendo domande di genuina curiosità. Bisogna investire sulle nuove generazioni, lo stiamo facendo da anni – riferisce il coordinatore dell’Unità di Crisi, Valentino Arillo – continuando a sensibilizzare le famiglie attraverso gli studenti, con il sistema di Allertamento ed Informazione denominato Alert System, che l’amministrazione ha messo in campo, per garantire una pronta risposta ai cittadini in caso di necessità. Altro punto è l’apertura delle iscrizioni al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile cittadino, un fiore all’occhiello per i diversi amministratori che si sono succeduti, perché va ricordato, i volontari operano silenti su tutto il territorio nazionale. Un ringraziamento va alla Dirigente e maestre della Collodi, e al dirigente dell’istituto Marconi che in questi giorni ha ospitato i volontari nelle classi per la diffusione del progetto”.

Un ringraziamento a tutti i volontari da parte del Sindaco Tedesco e del coordinatore Arillo, che in questo periodo stanno coadiuvando le diverse Strutture per le manifestazioni che si sono tenute e che interesseranno nei prossimi giorni la città: “Grazie per la vostra professionalità”