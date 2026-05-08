Fargnoli nuovo assessore al personale di Ladispoli • Terzo Binario News

Il Sindaco Alessandro Grando ha affidato a Gabriele Fargnoli la delega assessorile al Personale. Una scelta che punta a rafforzare la gestione delle risorse umane dell’ente, elemento cardine per garantire efficienza e qualità nei servizi rivolti alla cittadinanza.

“Accolgo questo incarico con spirito di servizio e con la massima determinazione” ha dichiarato il neo assessore Fargnoli.

“Il mio lavoro si concentrerà nel sostenere la macchina amministrativa e nel valorizzare l’impegno dei dipendenti comunali, che rappresentano il cuore pulsante del nostro Comune. L’obiettivo è promuovere un clima di collaborazione, ascolto e massima trasparenza, lavorando ogni giorno per rendere la nostra città ancora più vicina alle esigenze dei cittadini”.

L’Amministrazione saluta con favore questo nuovo percorso, certo che l’esperienza e la dedizione dell’assessore porteranno un contributo concreto all’attività di governo locale.