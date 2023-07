Italia e Turchia padrone di casa di Euro 2032, ma rimane il fallimento del calcio nostrano • Terzo Binario News

Gara inaugurale in Turchia, finalissima a Roma

È notizia di queste ultime 48 ore che gli Europei di Calcio 2032, dunque tra nove anni, saranno ospitati in maniera congiunta da Italia e Turchia.

Non ci sono infatti altre nazioni pronte ad accogliere la massima rassegna europea di calcio: per questo, gli unici due Stati in lizza anziché farsi la guerra scelgono di unire le forze e presentarsi in maniera unitaria.

Salvo stravolgimenti degli ultimi minuti, la gara inaugurale si svolgerà in terra turca, ad Istanbul, mentre la finale si svolgerà in Italia, quasi certamente a Roma.

Se qualcuno può pensare che si tratta di una grande opportunità per l’Italia, soprattutto da un punto di vista turistico, che per un mese vedrà cinque grandi città invase da tifosi provenienti da tutta Europa, in realtà questa è una vera e propria occasione persa.

Perché poteva rappresentare l’occasione, dopo il fallimento di Italia 90, di dare vita ad una nuova politica nel calcio made in Italy, soprattutto per quanto riguarda l’ammodernamento degli stadi e degli impianti calcistici, molti di essi oramai vetusti e non consoni ad ospitare il grande calcio.

Un’opportunità soprattutto per quegli stadi presenti nel Sud Italia, ai quali ospitare una partita di calcio del Campionato Europeo non avrebbe potuto far altro che giovare.

Invece, in questo modo, con appena cinque stadi coinvolti, saranno molto più remote le speranze per stadi dove solitamente giocano squadre più piccole, ma non per questo meno importanti, di poter usufruire di un restyling.

Basti pensare al San Nicola del Bari, o alla Favorita di Palermo, che se per dimensioni sono ben meritevoli di poter ospitare qualche gara almeno dei gironi, rimarranno tristemente vuoti, rimarranno tristemente come li vediamo ancora oggi.

Infatti, secondo le ultime informazioni, le città italiane ad ospitare Euro 2032 saranno Roma, Milano, Torino, Napoli e una tra Genova e Firenze, con Napoli la città più a Sud e tutti gli altri a bocca asciutta.

Insomma, ciò che stona è che una nazione calciofila come quella italiana, debba smezzarsi un campionato europeo con una realtà come quella turca, nemmeno confinante con il bel paese, con una buona tradizione calcistica ma non di certo come la nostra e che ha gli stadi più moderni dei nostri.

Sarà per la prossima. Forse…