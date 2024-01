Iscrizioni aperte alla scuola comunale dell’infanzia “I Bambini di Beslan” di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’assessore all’Istruzione Simona Galizia rende noto che sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Comunale “I Bambini di Beslan”, in via dell’Immacolata, per l’anno scolastico 2024/2025, per un totale di trentotto posti così ripartiti: n. 7 riservati alla sezione a tempo ridotto con orario 7.30 – 13.30; n. 31 riservati alle sezioni a tempo pieno con orario 7.30-16.00 (dal 1° ottobre 2024 all’8 giugno 2025).

Come specificato dall’Ufficio Pubblica Istruzione, genitori, tutori e affidatari potranno inoltrare le domande dalle ore 8.00 del 18 gennaio alle ore 20.00 del 10 febbraio 2024, esclusivamente on-line compilando il modulo che sarà disponibile sul sito istituzionale www.comune.civitavecchia.rm.it dal 18 gennaio prossimo. In caso di impossibilità a provvedere alla compilazione online, gli interessati potranno telefonare ai numeri 0766 590560/2/3 e 3290088576 (l’assistenza telefonica sarà garantita da lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle 13,00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,00) fino alle ore 12,00 di venerdì 9 febbraio.

Per evitare contrattempi nella consegna dei documenti, il consiglio è quello di non effettuare la domanda in prossimità della scadenza del bando. Le graduatorie saranno approvate entro il 31 marzo 2024 e saranno consultabili sempre sul sito del Comune, riportando i numeri di Protocollo Generale dell’istanza di iscrizione.