“Io Leggo perché”, il Rifugio degli Elfi a Cerveteri a sostegno delle biblioteche scolastiche del territorio • Terzo Binario News

Siamo lieti di annunciarvi che la libreria il Rifugio degli Elfi ha aderito all’iniziativa “Io Leggo perché”.

Iniziativa fondamentale per il riassortimento delle Biblioteche scolastiche del territorio.

Siamo gemellati con le scuole del territorio: Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto, Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri, Sasso e Due Casette, Scuola dell’infanzia Il Piccolo Riccio di Bracciano.

Contribuire è molto semplice:

Basta acquistare un libro da noi dal 4 al 12 Novembre ci occuperemo noi di portarlo nella scuola da voi scelta.

Finita la raccolta gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva, fino ad un massimo di 100.000 volumi, suddividendolo per le scuole partecipanti.

Organizzata dall’Associazione Italiana Editori è sostenuta dal Ministero per Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, dal Centro per il Libro e la Lettura, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.