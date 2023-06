Incursioni artistiche tra la vita del quartiere: torna la Città Ideale • Terzo Binario News

Sette anni di storia, 9 borgate coinvolte del Municipio Roma V, oltre 70.000 spettatori, 280 appuntamenti proposti, 12 format originali e un nuovo profilo della città disegnato dal 2017 a oggi: con questi numeri, dall’8 giugno 2023, si prepara a tornare La Città Ideale, il festival diffuso ideato da Fabio Morgan che, per la nuova edizione, trasformerà in inediti palcoscenici le vie di Tor Pignattara, Centocelle e Pigneto, Villa De Santis e i banchi del mercato rionale di Viale della Primavera e del Casilino 23 con nuovi format e nuove sorprese.

La Città Ideale anche per il 2023 proporrà una staffetta di appuntamenti – dal Circo Ideale ai Dialoghi Sinfonici, da Music Market Box ai mercati rionali a Opera Taxi tra le strade della città – tornando ad abitare gli spazi e i luoghi “altri” della Capitale, mettendo in dialogo arte e periferie, dando vita a incursioni artistiche sempre originali nei luoghi della quotidianità cittadina e della vita “di quartiere”, tra mercati, strade, cortili e giardini.

“Siamo lieti di ospitare anche per quest’anno il festival de La Città ideale, occorre valorizzare il nostro territorio e offrire intrattenimento di qualità dedicato alle varie tipologie di cittadini, giovani, famiglie e anziani – dichiara il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste – Non occorre andare lontano, chi vuole può godersi un’estate interessante e divertente, anche restando nel proprio Municipio”.

“Siamo contenti che il presidente Caliste, e tutta la squadra del Municipio Roma V, abbia accordato la sua fiducia a La Città Ideale, ospitando parte della programmazione del festival negli spazi di Villa De Sanctis – dichiara Fabio Morgan, direttore artistico de La Città Ideale – Il nostro è un progetto che da sette anni costruisce con gli abitanti del Municipio Roma V non semplici eventi ma processi culturali partecipati, in nome di una rigenerazione comunitaria basata sulla creatività e la valorizzazione del nostro vivere quotidiano”

La conferenza stampa di presentazione del Festival si terrà oggi alle 16.00 presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis, in via Casilina.

Si comincia l’8 giugno dalle 10:30 alle 12:30 al Mercato Insieme di Centocelle con Music Market Box, un dispositivo ideato da La Città Ideale e Francesco Leineri che cambia l’approccio alla spesa quotidiana: i vari commercianti del mercato avranno a disposizione una serie di “gettoni-canzone” che daranno ai propri clienti, i quali potranno usarli al Music Market Box, un grande juke-box dal vivo che presenterà un repertorio musicale tra tradizione e innovazione. Il progetto replica anche il 16 giugno, sempre al Mercato Insieme, per poi spostarsi il 22 e il 28 giugno al Mercato Casilino 23, negli stessi orari.

Dopo aver raccontato la storia e costruzione di “Carmen” e della “V° Sinfonia” di Beethoven, quest’anno Dialoghi Sinfonici ci trasporterà nei “Classici Quotidiani”, ossia alla scoperta del patrimonio della musica classica di tutti i tempi che ci accompagna quotidianamente tra suonerie dei cellulari, accensione del computer, pubblicità… La musica si è fatta suono del quotidiano contemporaneo, è il momento di riscoprirla con La Città Ideale e i Dialoghi Sinfonici – Classici Quotidiani, diretti dal Maestro Germano Neri ed eseguiti dall’orchestra EICO – Europa InCanto Orchestra. L’appuntamento sarà alle 20:00 di domenica 11 giugno a Villa De Santis con quella formula collaudata che vede il direttore d’orchestra interagire con il pubblico in un percorso dialogante, ironico e dal grande profilo, per fare immergere lo spettatore anche meno avvezzo alla classica, nel mondo della musica colta, spiegando le ragioni culturali e storiche sottostanti a ogni singolo brano, attraverso un vero e proprio percorso narrativo alla portata di tutti.

La musica sarà protagonista anche del ritorno di Opera Taxi con Francesco Leineri e Clara La Licata, altro “cavallo di battaglia” co-ideato da La Città Ideale con lo stesso Leineri. Il format sperimentale che porta l’opera lirica tra le strade della città all’interno di un mini-van, per l’estate 2023, riparte dal 22 giugno per attraversare Centocelle, 23 giugno il quartiere Pigneto, il 24 giugno Torpignattara e il 25 giugno sarà presentata una versione speciale all’interno di Villa De Sanctis.

Per tutta l’estate, i sabato e le domeniche alle 18:00 a Villa De Santis, lungo la Via Casilina, è il tempo del Circo Ideale dove andranno in pista le strampalate compagnie e i talentuosi artisti con acrobazie, giocoleria, clownerie, spettacoli in “formato famiglia” accompagnati, tutti i sabato alle 17:00, da laboratori per piccoli aspiranti circensi e intrattenimento intelligente e sostenibile.

Cento Voci porterà la musica corale a Villa De Sanctis, domenica 18 giugno dalle 19:00, con una giornata dedicata al canto a cappella: saranno ospitate tre delle formazioni corali più innovative della città, Cantering, Vocal Oddity e Le Mani Avanti, che presenteranno il loro repertorio tra musica pop e tradizionale, eseguita in speciali arrangiamenti.

Il Circo Ideale, Dialoghi Sinfonici, Music Market Box, Opera Taxi e Cento Voci sono solo l’inizio della lunga estate di La Città Ideale: sono in arrivo, infatti, per l’intera stagione 2023, nuovi format e incursioni artistiche che accompagneranno la città fino all’autunno che verranno presentate nel corso del mese tra cui Balera, progetto realizzato per Villa De Sanctis e Bar Campioni,nuovo format de La Città Ideale dedicato allo sport.

La Città Ideale è un progetto realizzato da A.S.A.P.Q. con il sostegno del Ministero della Cultura e in collaborazione con il Municipio Roma V.