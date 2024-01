Incidenti stradali a Roma, rallentamenti al traffico: parte male la settimana • Terzo Binario News

La giornata lavorativa si è aperta oggi con incidenti su alcune strade di Roma intorno alle ore 7. Il traffico risulta rallentato nella zona del Vaticano per un sinistro in viale Vaticano all’altezza del civico 66.

Stessa situazione sul lungotevere De’ Cenci dove un incidente sta provocando il rallentamento della circolazione stradale all’altezza di via Arenula.

Traffico rallentato a causa degli incidenti anche in viale del Muro Torto all’altezza di piazzale Flaminio, dove si registra una lunga coda che parte da via Nomentana, in direzione del Lungotevere e in via Latina, altezza via Adolfo Omodeo. Un sinistro è segnalato anche nella galleria Farnesina in direzione di viale dello Stadio Olimpico.

In zona la Monachina un incidente si registra in via Tito Trocchi, nei pressi del civico 68. Anche qui traffico rallentato.

